Ankara polisinden kaçakçılık operasyonu

Ankara polisininbir iş yerine düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 18 Bin 43 adet kaçak zayıflama ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde Korkutreis Mahallesi’nde bulunan bir iş hanındaki ofise operasyon düzenledi. Yapılanaramalarda gümrük kaçağı 17 bin 866 adet zayıflama ve cinsel içerikli hap, 12 adet krem, 165 şişe zayıflama tozu ve çok sayıda ilaç kutusu, kapak, hologram, etiket, kargo poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y., A.C. ve D.S. isimli kişiler hakkında işlem başlatıldı.