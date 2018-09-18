Ankara nöbetçi eczane Mamak nöbetçi eczane Kızılcahamam
Mamak nöbetçi eczaneler. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Mamak18 Eylül 2018 Salı 19:08
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Mamak ve Kızılcahanam
Selvi Eczanesi Mamak
Başak Mah. Başak Cad. No:19 / C
Nur Çevik Eczanesi Kızılcahamam
Akçay Mah. Hacı Hasan Cad. No:18
YORUM YAZ