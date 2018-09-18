Ankara nöbetçi eczane Mamak nöbetçi eczane Kızılcahamam

Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Mamak ve Kızılcahanam

Selvi Eczanesi Mamak

Başak Mah. Başak Cad. No:19 / C

Nur Çevik Eczanesi Kızılcahamam

Akçay Mah. Hacı Hasan Cad. No:18