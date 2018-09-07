Ankara nöbetçi eczane Mamak
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Mamak07 Eylül 2018 Cuma 18:47
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Mamak
Sena Eczanesi Mamak
Abdülhakhamit Cad. Harman Mah. No:197 / A
YORUM YAZ