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Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 17 Eylül Pazartesi gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (17 Eylül Pazartesi) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:55
Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 17 Eylül Pazartesi gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (17 Eylül Pazartesi) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Taksır Eczanesi Keçiören

Bağlarbaşı Mah. Kızlarpınarı Cad. No:96 / B

Nane Limon Eczanesi Keçiören

Atapark Mah. Aşık Veysel Cad. No:4 / 19

Sevde Eczanesi Keçiören

General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:7 / B Etlik /

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:55
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