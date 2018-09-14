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Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 14 Eylül Cuma gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (14 Eylül Cuma ) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

14 Eylül 2018 Cuma 19:03
Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 14 Eylül Cuma gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (14 Eylül Cuma ) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Kalaba Sağlık Eczanesi Keçiören

Kalaba Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad. Lütuf Sok. No:6 / A

Eczanem Eczanesi Keçiören

Aktepe Mah. 949. Cd. 964. Sk. No:2 / A-b

Gökay Eczanesi Keçiören

Aşağı Eğlence Mah. Uludere Sok. No:6 / F Etlik /

 

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:03
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