Ankara nöbetçi eczane Keçiören
Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 13 Eylül Perşembe gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (13 Eylül Perşembe) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören13 Eylül 2018 Perşembe 19:16
Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 13 Eylül Perşembe gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (13 Eylül Perşembe) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören
Burcu Demircioğlu Eczanesi Keçiören
Altınoluk Sok. No:3 / A Aşağı Eğlence /
Bilici Eczanesi Keçiören
19 Mayıs Mah. Günsazak Cad. No:101 / A İncirli /
Yeni Hamiyet Eczanesi Keçiören
Bağlarbaşı Mah. Bursa Cd. 480. Sok. No:5 / A-b
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