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Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 13 Eylül Perşembe gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (13 Eylül Perşembe) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

13 Eylül 2018 Perşembe 19:16
Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 13 Eylül Perşembe gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (13 Eylül Perşembe) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Burcu Demircioğlu Eczanesi Keçiören

Altınoluk Sok. No:3 / A Aşağı Eğlence /

Bilici Eczanesi Keçiören

19 Mayıs Mah. Günsazak Cad. No:101 / A İncirli /

Yeni Hamiyet Eczanesi Keçiören

Bağlarbaşı Mah. Bursa Cd. 480. Sok. No:5 / A-b

 

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 19:16
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