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Ankara nöbetçi eczane Keçiören 10 Eylül Pazartesi

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 10 Eylül Pazartesi gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün (10 Eylül Pazartesi) gecesi nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:25
Ankara nöbetçi eczane Keçiören 10 Eylül Pazartesi

Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara Keçiören 10 Eylül Pazartesi gecesi nöbetçi eczane hangileri araştırılmaya başlandı. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören

Kardelen Eczanesi Keçiören

Sanatoryum Cad. No:220 / A

Orçan Eczanesi Keçiören

Sedefçiler Sok. No:16 / C

Aydoğan Eczanesi Keçiören

Barış Yolu Cad. No:49 / C İncirli /

Nil Eczanesi Keçiören

Şehit Mustafa Erciyes Cad. No:48 / B Esertepe /

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:25
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