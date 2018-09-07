Ankara nöbetçi eczane Çankaya
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Çankaya07 Eylül 2018 Cuma 18:45
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Çankaya
Tural Eczanesi Çankaya
Hoşdere Cad. No:37 / B Yukarı Ayrancı /
Elif Eslem Eczanesi Çankaya
Muhsin Yazıcı Cad. 1436. Sok. No:1 / 35
Pilül Eczanesi Çankaya
Turan Güneş Bulvarı 709. Sok. ( Eski 88. Sok. ) No:3 / A Yıldız /
Düzgün Eczanesi Çankaya
Yücetepe Mah. 84. Cad. No:38 / A Anıttepe /
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