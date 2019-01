Ankara niye gri şehir?

Kadir Melik Taşcı/Ankara

Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılamasını televizyondan izlerken bir görüntü dikkatimi çekti. Gerçi bu görüntü Ankara’nın her yerinde dikkatimi çekiyor ama niyeyse kimse bu işe el atmıyor? Anlamıyorum! Sayın Cumhurbaşkanı’mız Sayın Ruhani’yi karşıladığı an arka planda yaprakları dökülmüş çıplak ağaçlar görünüyor. O kadar çirkin bir görüntü ki Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezine hiç yakışmıyor. Aynı görüntü geçen sene Sayın Putin karşılamasında da görüntülere yansımıştı. Ankara’nın başkenti kışın deyim yerindeyse çıplak kalıyor. Niye çam ağaçları dikilmiyor Ankara’nın şehir merkezine? Zaten gri bir şehir! Kışın bu grilik ağaçlar yaprakları dökünce daha kara bir hal alıyor. Külliye’den başlamak üzere Ankara’nın her yerine özellikle refüjlere bol bol sedirler ve ladinler dikilsin lütfen.