Ankara narkotik ekipleri kirli tuzağın gerçek yüzünü ortaya çıkardı

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kirli tuzağını ortaya çıkardı. Zehir satıcılarının kırmızı reçete ile yazılan Suboxone ve normal reçete ile verilen Lyrica gibi ecza ilaçlarını özellikle gençleri uyuşturucuya alıştırmak için ilk adım olarak kullandığı belirlendi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda il genelinde “Kale” adında hava destekli büyük bir operasyon düzenlemiş ve Ankara’da organize uyuşturucu suç çetesini çökertmişti. Öncesinde yapılan araştırmalardabaşta gençler ve ergen çağdaki çocukların uyuşturucu batağına nasıl çekildiği ortaya konuldu. Çökertilen çetede yakalanan eczacı ve doktor meslek gruplarında bulunan kişilerin suç çetesi ile kirli ilişkileri de ortaya çıkarıldı. Yakalanan 1 doktor, 2 eczacı ve sekreterin anlaştıkları çete üyelerine alanında uzman hekim ve psikiyatri doktorlarının yazabileceği uyuşturucu kullanımında ön adım olabilecek ilaçları reçete üzerinden çeteye verdikleri tespit edildi. Bu ilaçların arasında başta Lyrica ve Suboxone olmak üzere psikiyatri ve nörolojik rahatsızlıklarda tedavi amaçlı kullanılan ilaçların yer aldığı belirlendi. İlaç piyasasında bu şekilde 20’nin üzerinde farklı ilacın olduğu ifade edilirken, Lyrica isimli ilacın uzman hekim kontrolünde yazılması gerektiği, Suboxone adlı ilacın ise kırmızı reçete ile psikiyatri doktoru kontrolünde yazılıp kullanılması gerektiği belirtildi. Ancak doktorluk ve eczacılık mesleğinin dışında kötü niyetli insanların suç örgütleri ile anlaşarak yazdıkları reçeteler vasıtasıyla bu ilaçların uyuşturucuya ilk adım olarak kullanılmasını sağladığı belirtildi.

Üç ayda 29 bin 888 adet sentetik eczane malzemesi ele geçirildi

Öte yandan, Ankara’da uyuşturucu tacirlerine, satıcılarave torbacılara göz açtırmayan Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk üç ayında 29 bin 888 adet sentetik eczane malzemesi ele geçirdi. Narkotik timleri, 2018 yılında ise toplamda 40 bin 911 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirmişti.

“Spesifik denetimler yapılmalı”

Eczacı Reyhan Ali Usta, Lyrica ve Suboxone gibi ilaçların kontrole tabi ilaçlar olduğunu belirterek, “Lyrica nörolojik, epilepsi ve fibomiyaj gibi rahatsızlıklarda rapor ile verilen ilaçlardır. Suistimale çok açık bir durumda şu anda. Suboxone sadece kırmızı reçete ile veriliyor. Eczacılara denetimler yapılıyor ama bu iki ilaç ve benzer ilaçlar için daha spesifik denetimler yapılmalıdır. Özellikle Lyrica’ya çok rahat ulaşılabiliniyor. Lyrica, nörolojik rahatsızlıklarda kullanılıyor. Bu ilaç uyuşturucuya yani madde bağımlılığına geçişi de kolaylaştırıyor. Tabii ki kontrolü gereken bir ilaç. Suboxone ise madde bağımlılığından ’replasman’ yani yerine koyma tedavisinde, bağımlığı gidermekte kullanılıyor, kırmızı reçete ile veriliyor. Buna normal vatandaşın ulaşması oldukça zor” dedi.

Yeşil ve kırmızı çeteli ilaçlar çelik kasada saklanmalı

Yeşil ve kırmızı reçete olarak tabir edilen ilaçların eczanelerde özel yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen eczacı Usta, “Çelik kasada kimsenin ulaşamayacağı, anahtarının sadece eczane personeli ve eczane sahibinde olduğu çelik kasada muhafaza ediliyor. Reçeteyi gördükten sonra hastaya taktim ediliyor. Şu an Lyrica normal reçete ile satılıyor, o da yeşil reçeteye geçtikten sonra çelik kasada muhafaza edilecek” diye konuştu.

Mesleğe geçerken eczacılık yemini edildiğini anımsatan Reyhan Ali Usta, “Bu yüzden reçetesiz ürün vermek ve kontrole tabi ürünlerde suistimale göz yummak zaten eczacılık açısında hiç etik değil” dedi.