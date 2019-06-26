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Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı’nda vatandaşlara uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini anlattı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:37
Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı’nda vatandaşlara uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini anlattı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay kurumlarının da desteklediği bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçüm cihazı ile test yapıldı. Narkotik birimlerine ait motosikletler ve keskin burunlu narkotik köpekleri de stantta yer aldı. Başkent’in göbeği konumunda bulunan Kızılay Meydanı’nda açılan stantta, "Farkındayız farklıyız", "Uyuma ihbar et" sloganlarıyla vatandaşlardan "0552 155 06 06" numaralı Whatsapp ihbar hattına karşılaştıkları uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmeleri istendi. Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuşturucu ile Mücadele" telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:37
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