Ankara namaz vakitleri Ankara sabah namaz vakitleri? Ankara öğlen namazı saati, ikindi ezanı kaçta? Ankara akşam ezanı saati, yatsı ezan saat kaçta

Ankara ezan saatleri! Ankara namaz vakitleri | Diyanet namaz saatleri. Allah (c.c) günde beş vakit olarak kılınan namazı Miraç gecesinde Müslümanlara farz kıldı. Müslümanlar namaz sayesinde Allah'ın huzuruna çıkmakta. İslam'ın şartları arasında bulunan günde beş vakit namaz kılmak buluğ çağına girmiş her Müslüman'a farzdır. Namaz kılmak isteyen vatandaşlar diyanet takvimine göre namaz saatlerini merak etmekte. Ankara namaz saatleri. Diyanet Ankara namaz vakitleri. Ankara'da sabah vakti, Ankara öğlen ezan saati kaçta? Ankara'da ikinci ezanı kaçta okunuyor? Akşam vakti Ankara'da ne zaman? Ankara'da yatsı namazı kaçta kılınıyor? İşte Ankara namaz vakitleri...

Kabirde ilk sorulacak soru namaz olacaktır. Namazın hesabını verenler için diğer hesaplar kolay olacaktır. Zira namaz dinin direğidir. O direk yıkıldığında ortada ev diye bir şey kalmaz. Evin sağlam olması için namazın da sağlam olması lazım. Namaz yaradanımızın emridir. Günde 5 vakit camilerde çağrılar yapılmakta. Haydin namaza, haydin kurtuluşa diye. Allahımız da bizim kurtuluşa ermemizi istekte günde 5 vakit namaz kılmakla. İşte ANkara ezan vakitleri. Ankara sabah namaz vakitleri? Ankara öğlen namazı saati? İkindi ezanı Ankara'da kaçta? Ankara akşam ezanı saati? Yatsı ezan Ankara'da kaçta okunuyor?

Ankara namaz vakitleri Diyanet-aylık

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER

“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara Sûresi 3)

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara Sûresi 43)

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara Sûresi 45)

“Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.” (Bakara Sûresi 83)

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara Sûresi 110)

“Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” (Bakara Sûresi 125)

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Sûresi 153)

NAMAZLA İLGİLİ HADİSLER

“Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır.” (Müslim, Îmân 134) anlamındaki hadis, namazın önemini anlatması açısından son derece önemlidir. Evet, Ehl-i Sünnet âlimlerine göre farziyetini inkâr etmediği müddetçe namaz kılmayan birisi kâfir olmaz. Ancak namazı terk etmek büyük günahlardandır. Her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol olduğu unutulmamalıdır. Namaz gibi dinin direği olan bir ibadeti terk eden birisi, diğer ibadetlerinde de tembellik gösterir. Böyle birisinin vazifesini yapmamaktan gelen korku ile Allah'ı, Cennet ve Cehennemi inkâr etmesi kolaylaşabilir. "Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir." (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107)

"İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363)

"Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır." (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 794)

"Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş sayılır." (Ebû Davûd, Salat, 45)

"Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir." (Buharî)

"Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır." (Müslim, Tahâret 40; Nesâî, Tahâret 109 )

“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Tahâret 33; bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)