Ankara misyoner kıskacında

Gazetemiz Akit, Türkiye’nin sosyal dokusuna örtülü savaş açan karanlık odakları deşifre etmeye devam ediyor. Çeşitli kılıflar altında gerçekleştirilen ve mantar gibi yayılan misyoner çetelerin başkent Ankara’yı da sardığı, mültecilere yardım görünümlü 3 dernekte yuvalanarak topluma zehir saçtığı belirlendi.

PARA HAVUZLARI AÇIĞA ÇIKTI

Misyoner çete, Ankara Valiliği’nin istihbarat birimleriyle birlikte yürüttüğü titiz çalışma neticesinde deşifre oldu. Papaz Brunson’un tutuklanmasıyla gündeme gelen, Güneydoğu’da sinsice yaygınlaştığı tespit edilen misyonerlik faaliyetlerinin Ankara’daki gençlere kadar nüfuz ettiğinin saptandığı çalışma neticesinde 3 derneğin karanlık yüzü açığa çıkarıldı. Valiliğin radarına takılan misyonerlerin “Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği”, “Mülteci Destek Derneği”, “İltica Göç Araştırmaları Merkezi Derneği” adlı 3 STK üzerinden zemin kazandığı öğrenildi. Para havuzu da deşifre olan 3 derneğin, büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler’den olmak üzere yurt dışından 260 milyon TL’yi bağış adı altında kasasına koyduğu ve misyonerlik faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

MUSLUĞUN BAŞINDA BM VAR

260 milyonluk para kaynağının 137 milyonluk dilimini BM’nin çeşitli birimlerinin, 25 milyon TL’sinin ise Türkiye’de faaliyetleri yasaklanmış olan “International Medical Course” şirketinin sağladığı saptandı. UNICEF’ın 33 milyonluk katkı sunduğu misyoner derneklere Alman ve İngiliz kuruluşların da mâli yardımda bulunduğu kaydedildi. Ankara Valisi Ercan Topaca’nın büyük hassasiyet gösterdiği konuyla ilgili misyoner çeteler hakkında sert tedbirler alınması bekleniyor.

DOĞU’YU AKİT DEŞİFRE ETMİŞTİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ‘Papaz Brunson’larını Akit “Müslüman Kürtler misyoner kıskacında” haberiyle açığa çıkarmıştı. Terör örgütlerinin pençesine takılmayan Kürt gençleri dini yönden etki altına almak isteyen “World Associates Georgia Tacco” isimli sözde hayır kuruluşunun misyonerlerinin para ve iş vaatleriyle tuzağa düşürdüğü insanları Hristiyanlaştırdığı, geleneğine bağlı bölge insanına ve hükûmetine düşmanlaştırdığı tespit edilmişti. Güney Koreli olduğu ve ABD vatandaşlığının bulunduğu öğrenilen Eshter Lee adlı kadının organize ettiği misyoner çetesinin kısa süre içerisinde 60’ı aşkın genci İslam’dan kopardığı belirlenmişti. Misyoner Eshter Lee ile ilişki yaşayan ve Hristiyan kurumlarından pastörlük diploması bulunan Muharrem Kavak’ın de başrol oynadığı saptanan misyoner örgütün gençlere yönelik toplantılarına, Türkiye’de faaliyet gösteren Prolink bilişim firmasında Genel Müdürlük yapan Kenneth Bradley’in de bizzat katıldığı belirlenmişti.