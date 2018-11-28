THY- Noukşot
0553 313 94 23

Ankara merkezli sigara kaçakçılığı operasyonu

Sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 ilde yapılan operasyonda 22 kişi yakalandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
Ankara merkezli sigara kaçakçılığı operasyonu

Ankara merkezli 4 ilde sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraları kentte pazarlayan suç örgütü üyelerini takibe aldı.

Bunun üzerine Ankara merkezli Çorum, Şırnak ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen M.G. ve S.A'nın yanı sıra 20 kişi daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Çorum
  4. Ankara
  5. operasyon
  6. Sigara kaçakçılığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir anda yüzü değişti
    1. Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir..
    2. "Bunlar palavradan başka bir şey..
    3. Gram altın güne düşüşle başladı
    4. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    6. "Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar..
    7. Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar..
    8. GÜNCELLEMEBeton mikseri viyadüğe..
    9. Emekliler 2019'da ne kadar zam alacak?
    10. Türk markaları Rusya’da yolunda
    11. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
    12. İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker..
    13. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife..
    14. Savunmada ihracatın adresi Pakistan
    15. Almanya’da Merkel’e darbe girişimi!..
    16. Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor
    17. İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri..
    18. Potada millilerin rakibi İspanya
    19. Raptors hız kesmiyor
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi