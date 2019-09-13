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Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı kuponlar satarak dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:33
Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı kuponlar satarak dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.


Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden tanıştıkları kişilere ’kesin tutacak’ garantisi, ’TFF’de tanıdıklarımız var’ gibi yalanlar kullanarak insanları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütü elemanlarını 6 aylık teknik takibe aldı. Alınan bilgiye göre, şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıyla yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarını rızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıkları belirtildi. Mağdurları dolandırmak için takipçi sayısı fazla olan hesaplarda para kazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve para fotoğraflarını paylaşarak, sözde teşekkür videoları da paylaştıkları tespit edildi.



6 aylık takibin ardından düğmeye basıldı


Şüphelilerin, mağdurlara Türkiye Futbol Federasyonun da ve Milli Piyango İdaresi’nde yetkili danışmalık ofisi olduklarını söyledikleri, şikeli maçlarının olduklarını ve eşlerini de sahte ofislerde çalışan danışmanlar olarak tanıttıkları tespit edildi.Ünlü futbolcularla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak güven oluşturmaya çalışan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları kaydedildi.


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düğmeye bastı.Ankara merkezli Bursa,Muğla ve Kastamonu’nun da içinde bulunduğu illerde eş zamanlı Kupon Operasyonu düzenledi ve 10 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:33
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