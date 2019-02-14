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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi

14 Şubat 2019 Perşembe 16:47
Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması çerçevesinde, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K, M.Z, A.K, F.Ö, O.E, M.G, M.A, O.A, M.E. ve R.P. şu anda görevli oldukları illerde yakalanarak, Sivas'a getirildi.

Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:47
  1. FETÖ
  2. Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavı
  3. Sivas

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