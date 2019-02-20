Ankara merkezli FETÖ operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Ankara merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında farklı illerde gözaltına alınarak Elazığ'da adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Ankara, Antalya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Hatay, Yalova, Çanakkale, Aydın, Kütahya ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri komiser, 11'i komiser yardımcısı, 5'i polis memuru 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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