Ankara merkezli FETÖ operasyonu Kayseri'de gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ü daha adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Ankara merkezli, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ü daha adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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