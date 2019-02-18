Ankara merkezli FETÖ operasyonu Karaman'da 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

KARAMAN (AA) - Ankara merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 76 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö, H.Ş, A.A. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 5'i düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti. Bir şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

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