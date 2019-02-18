Ankara merkezli FETÖ operasyonu Sakarya merkezli 9 ilde, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

SAKARYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 zanlı ise "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 9 kişi Sakarya, İstanbul, Van, Bilecik, Ankara, Muğla, Elazığ, Kilis ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.