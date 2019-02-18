0553 313 94 23

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Sakarya merkezli 9 ilde, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:53
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

SAKARYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Sakarya merkezli 9 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 zanlı ise "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 9 kişi Sakarya, İstanbul, Van, Bilecik, Ankara, Muğla, Elazığ, Kilis ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:53
  1. FETÖ
  2. komiser yardımcılığı
  3. operasyon
  4. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    1. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    2. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    3. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    4. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    5. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    6. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    7. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    8. Eskişehir’de konut satışı azaldı
    9. Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve..
    10. Cari açığa ’Altın’ çözüm
    11. Liseli atletler yarıştı
    12. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı..
    13. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    14. Vakıf Katılım, 8 milyar liralık yeni..
    15. Malazgirtli sporcular derbiyi statta..
    16. Antalya’da Ocak ayında konut satışı..
    17. Haliliye’de parklar daha güvenli hale..
    18. İstanbul'da yapılan 2 metro hattında..
    19. ’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 23..
    20. Sigara ömürden 15 yıl çalıyor
    21. Forum Diyarbakır AVM iki çifti tatile..
    22. Yaşlı Evlerinden ‘Hisseli Harikalar..
    23. Kamile İkiz’den Bronz Madalya
    24. TÜGVA’dan ‘Sabah Namazı’ programı
    25. Cumhurbaşkanı 24 Şubat’ta Kayseri’ye..
    26. Bursaspor’da Sakho takıma dönüyor
    27. Yurttaş: “Elektrik yangınlarının..
    28. Kral Selman çıldırdı: "M. United’a 3.8..
    29. MHP ailesi bir arada
    30. Fırat: Prim borcu olan esnafa kolaylık..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?