Ankara merkezli FETÖ operasyonu Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

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