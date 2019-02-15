Ankara merkezli FETÖ operasyonu 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı

ORDU (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 5'i KHK ile ihraç edilen 6 kişinin Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Altı kişinin daha önce Ordu'da görev yaptığı ve sınava da burada girdikleri öğrenildi.



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