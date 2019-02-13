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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 735'e yükseldi

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:21
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 zanlıdan 735'i yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamanında 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 735'e yükseldi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonun devam ettiği, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanların bulundukları illerde ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 kişiden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu ifade edilmişti.

- Bilirkişi raporu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuyla belirlendiği, zanlıların tamamının bu sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği tespit edildi.

Rapora göre, sınav sonrasında yanlış olduğu anlaşılarak mahkeme kararıyla iptal edilen 13 soruya FETÖ üyelerinin neredeyse tamamı, aynı yanlış şıkkı işaretleyerek doğru sayılan cevabı verdi. FETÖ üyeleri, uzmanların "çözülmesi zor" olarak değerlendirdiği 8 soruyu da doğru cevapladı.

Aralarında sınavı kazanmasına rağmen kontenjan nedeniyle rütbe alamayan kişiler ile sonradan yürütülen soruşturmalar sonucu rütbeleri sökülen veya çeşitli nedenlerle Komiser Yardımcılığı Kursunu tamamlayamayan adayların da bulunduğu toplam bin 134 kişinin sınav soru ve cevaplarını önceden görerek sınavı kazandıkları ve bu sınavda şüpheli oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda FETÖ'nün, farklı nedenlerle asil kazanan adayın yerine yedek listeden yerleştirileceklerin de örgüt üyesi kişilerden olması için çaba sarf ettiği, rütbelilerin tamamının örgüt üyesi olması için hiyerarşik yapıda boşluk bırakmayacak şekilde tertiplendiği belirtildi.

Komiser yardımcılığı gibi terfi sınavlarını FETÖ yardımıyla kazanıyor olmanın örgüt üyelerinde motivasyon kaynağı olduğu ve örgüt içi aidiyet duygusunu artırmak amacıyla terör örgütü tarafından kullanıldığı belirlendi.

Komiser yardımcısı olmak için örgüte biat etmenin zorunlu olduğu yönünde personel arasında yaygın kanaat oluştuğu da yapılan tespitler arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:21
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
  2. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
  3. Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavı

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