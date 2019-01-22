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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığının 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı

22 Ocak 2019 Salı 09:52
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığının 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinin, çoğu ByLock kullanıcısı olan 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara ile 5 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar şüphelilerin 27'sinin yakalandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:52
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. gözaltı

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