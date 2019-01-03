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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

03 Ocak 2019 Perşembe 09:58
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:58
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ/PDY
  3. gözaltı

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