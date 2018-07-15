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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

13 ilde Ankara merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:20
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gizlenen FETÖ üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:20
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Eskişehir
  5. Samsun
  6. Kayseri
  7. Bursa
  8. Konya
  9. Ankara
  10. İzmir
  11. Batman
  12. Adana
  13. Kütahya
  14. Türk Silahlı Kuvvetleri
  15. Amasya
  16. Cumhuriyet Başsavcılığı

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