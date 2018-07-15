Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında
13 ilde Ankara merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.15 Temmuz 2018 Pazar 10:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gizlenen FETÖ üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.
Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı belirtildi.
Kaynak: AA
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