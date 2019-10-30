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15 Temmuz

Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

2019-10-30 11:18:00 -
Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

 

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