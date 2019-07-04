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Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturması kapsamında 29 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı- Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 13'ü, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı öncesinde, sınavda çıkacak soruların FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak "hakim-savcı çalışma evlerinde" kalan ve sınava hazırlanan örgüt mensuplarına verildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sınav öncesi soru aldıkları veya verdikleri tespit edilen, aralarında örgütün mahrem imamları, aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç edilmiş subaylar ile faal olarak avukatlık mesleğini yapanların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şubesine getirilmeye başlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Ankara TEM Şube Müdürlüğü
  3. Başkentte FETÖ operasyonu
  4. İdari Yargı Hakimliği aday sınavı

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