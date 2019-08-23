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Düğmeye basıldı! Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon

Ankara merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 34 kişiden 21'i gözaltına alındı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Düğmeye basıldı! Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 52 kişiden 36'sı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 zanlıyı yakaladı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Ege ve Akdeniz'de iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlıterörörgütüneüyeolmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:40
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Mehmet Tahir Kocakurt
  4. Habur Sınır Kapısı
  5. Habur Sınır

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