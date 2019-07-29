Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı basın-yayın organlarında ve haber sitelerinde tarihi Ankara Tren Garı binasının üniversitelerine verildiğine dair bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığının görüldüğünü, bu haberlerin kasten ya da bilgisizlikten kaynaklı yanlışların tashih edilmesi zarureti doğurduğunu belirtti.

Haberlerin bazılarında bahse konu binanın, tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğrafların kullanıldığını aktaran Şengil, "Oysa konunun bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD’nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisinin yasal bir uygulama olduğunu belirten Şengil, şunları kaydetti:

"Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece üniversitemize yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir.Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı, hatta şartıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Söz konusu bina da tarihi kimliğiyle yaşamaya devam edecektir.

Üniversitemize hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen binaların 'verildi' yüklemiyle haberleştirilmesi, en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir. Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak’tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir."





- "2 yıl önceki bir işlem"





Rektör Şengil, bundan yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirilmiş bir işlemin bugün olmuş gibi gösterilmesinin hem bazı siyasi amaçlara hizmet etme hem de kayıt dönemi öncesi üniversiteyi itibarsızlaştırmaya çalışma teşebbüsü olarak şüphe uyandırdığını belirterek, "Bu gibi kirli hesapların amacına ulaşma ihtimali yoktur.Söz konusu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.