0553 313 94 23

Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil:- "(Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki haberler) Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir"- "Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisi yasal bir uygulamadır. Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece üniversitemize yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı basın-yayın organlarında ve haber sitelerinde tarihi Ankara Tren Garı binasının üniversitelerine verildiğine dair bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığının görüldüğünü, bu haberlerin kasten ya da bilgisizlikten kaynaklı yanlışların tashih edilmesi zarureti doğurduğunu belirtti.

Haberlerin bazılarında bahse konu binanın, tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğrafların kullanıldığını aktaran Şengil, "Oysa konunun bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD’nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisinin yasal bir uygulama olduğunu belirten Şengil, şunları kaydetti:

"Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece üniversitemize yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir.Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı, hatta şartıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Söz konusu bina da tarihi kimliğiyle yaşamaya devam edecektir.

Üniversitemize hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen binaların 'verildi' yüklemiyle haberleştirilmesi, en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir. Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak’tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir."


- "2 yıl önceki bir işlem"

Rektör Şengil, bundan yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirilmiş bir işlemin bugün olmuş gibi gösterilmesinin hem bazı siyasi amaçlara hizmet etme hem de kayıt dönemi öncesi üniversiteyi itibarsızlaştırmaya çalışma teşebbüsü olarak şüphe uyandırdığını belirterek, "Bu gibi kirli hesapların amacına ulaşma ihtimali yoktur.Söz konusu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
  1. ankara medipol üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı"
    1. "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40..
    2. Türkiye'yi heyecanlandıran yerli motor..
    3. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam..
    4. Altının kilogramı 257 bin 100 liraya..
    5. Yunanistan’ın çiçeği burnunda..
    6. Fındık üreticilerine “Mahsulü erken..
    7. AB mahkemesinden nükleer santral kararı
    8. Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak
    9. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 4..
    10. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    11. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    12. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    13. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    14. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    15. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    16. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    17. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    18. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    19. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    20. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    21. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    22. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    23. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    24. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    25. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    26. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    27. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    28. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    29. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    30. Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’