0553 313 94 23

Ankara Kültür Turizm Çalıştayı

Vali Vasip Şahin:- "Etrafımızdaki coğrafya, iller, en az Ankara kadar tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Anadolu'nun bu geniş spektrumu Ankara'nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız"

30 Nisan 2019 Salı 20:23
Ankara Kültür Turizm Çalıştayı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın zenginliğini ve değerlerini herkese daha fazla tanıtmak durumunda olduklarını ifade etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kültür Turizm Çalıştayına katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, çalıştayın düzenlenmesi için 4 ay boyunca süren çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çalıştayda ortaya çıkan öneriler doğrultusunda bütün kurumların üzerilerine düşen sorumluluğu almaları gerektiğine işaret eden Şahin, çalıştayda üretilen fikirlerin takibini yapmak için komisyon oluşturulacağını bildirdi.

Bütçe imkanları doğrultusunda çalıştayda ortaya konan projelerle ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Etrafımızdaki coğrafya, iller, en az Ankara kadar tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Nevşehir, Kayseri, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Bolu, bütün Anadolu gezilip görülüp özellikle tarihi, kültürel turizmi açısından bilinmesi gereken çok yere sahip. Dolayısıyla Anadolu'nun bu geniş spektrumu Ankara'nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız. Bunu da emek vere vere yapacağız."

Şahin, sağlık turizminde Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş'ın önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, buralarda fizik tedavi, rehabilitasyon hastanesi yapılmasına yönelik birtakım çalışmalara başlandığını kaydetti.

Ankara'nın özellikle iş turizmi, kongre turizmi açısından çok şanslı olmadığını ifade eden Şahin, iş turizmini canlandırmak için Akyurt'ta başlatılan fuar alanı yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 20:23
  1. Ankara Kültür Turizm Çalıştayı
  2. Ankara Valisi Vasip Şahin
  3. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da terör örgütüne ait erzak ele geçirildi
    1. Ağrı’da terör örgütüne ait erzak ele..
    2. Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği..
    3. Meral Akşener'den Erdoğan'a destek:..
    4. Filipinler'den Huawei'nin "casusluk"..
    5. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
    6. Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine..
    7. Ağrı’da okuma şenliği
    8. "1 Mayıs'ı normalleştirmede başarılı..
    9. Fenerbahçe’de Kasımpaşa mesaisi başladı
    10. Cumhuriyetin 100 yılına tanıklık ettiler
    11. Türkiye'den kritik S-400 ve F-35..
    12. Manisa TSO’da CERN bilgilendirme..
    13. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    14. Vali Ömer Toraman DPÜ’yü ziyaret etti
    15. "İhracatçımıza artık daha yakınız"
    16. Tuzla'da tersanedeki yangın
    17. "Mavi" kategoride aranan teröristin..
    18. Küçükçekmece'deki cinsel istismara..
    19. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK..
    20. TİMAŞ Kemalist baskıya boyun eğdi
    21. Voleybol: Efeler Ligi play-off final..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela..
    23. BM'den Venezuela'da taraflara itidal..
    24. Batı Sahra'da "izinsiz seyahat yasağı"..
    25. Efeler Ligi Final Etabı: Arkas Spor: 3..
    26. 19 günde 1919 kilometre pedal..
    27. Suriye sınırına sevkıyat
    28. Erdoğan'dan Venezuela mesajı
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbelerle..
    30. GÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı