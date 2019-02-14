0553 313 94 23

Ankara kulislerini hareketlendiren bomba iddia: İşte Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alan isimler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partide eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ak Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın da yer aldığı ifade edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:09
Ankara kulislerini hareketlendiren bomba iddia: İşte Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alan isimler

Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını söyleyen FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, "Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Ali Babacan yok, Abdullah Gül yok. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi imkansız demeyeyim ama çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

Habererk'e göre Sedat Bozkurt'un bilgilerinin yanlış olduğu ifade edildi. Ali Babacan'ın yeni kurulacak olan partide görev alacağı Ankara kulislerinden gelen bilgiler arasında.

Partide yer alacak isimler

Öte yandan Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide Ali Babacan'dan başka, eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ak Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın da yer aldığı iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:09
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Ömer Dinçer
  6. Nihat Ergün
  7. Ak Parti
  8. Selçuk Özdağ

YORUM YAZ

  • DikiciDikici25 dk önce
    Hepsini toplarsın milyonda bir karamalağın partisi kadar oy alırlar oda aile içinden
  • FerhatFerhat29 dk önce
    Eski AB iliskiler Bakani Egemen bagis yok mu? Hani o Kuran ayetleri ile dalga gecip "BAKRA MAKARA" diyen liberal islamci maskara.Bunlar gine mevcut siyonist projenin cökmemesi icin takoz olacak olan partiler. Kendilerince milli ve manevi degerlerimizi liberalizm odakli güncelleyip degerlendirecekler. Simdiden AKP ye alternatif gibi gözüküp M-Lojalarinin vizyonlari dogrultusunda misyonerlik yapacaklar.Sizin bir planiniz varsi tek kudret sahibi olan yüca ALLAH in da bir oplani vardir. Topunuz gelsenizde ahlakimizi ve dinimizi yozlastiramiyacaksiniz sizi Faizci tayfalar sizi.
  • dedesidedesi38 dk önce
    benden oy alamaz ama tornomun pipisini belki alır onuda alamaz ya
  • melih53melih5344 dk önce
    davutoğlunun halkta hiçbir şekilde karşılığı yok..aslada olamaz..Türkiyemizin acilen Sayın Gül ve Sayın Babacan ikilisine ihtiyacı vardır.ve % 50 üzeri halktada karşılığı vardır..gülün hoşgörüsü tevazusu büyük siyasetçi adamlığı ve dünyada çok rahat sözünün dinlenmesi babacanında büyük ekonomi dehası dünyada ekonomi anlamında güven duyulması **çok büyük yol aldırır ülkemize..her ikiside ak partiden uzaklaştırıldı akp nin hali ve ülkenin hali ortada ..demekki bu ikilinin başarılarıyla gidiyordu işler..
  • MedMed48 dk önce
    Bu fısıltı bıle benım umutlanmama yetıyor. Canla basla yanınızdayım.
  • saddisaddi52 dk önce
    yeni bir hain grubu geliyor. Oy vermeyeceğim. salak değilim
  • KeskinKeskin1 sa önce
    BiDefol Yüz verdik aliye geldi ş.. halıya. Bu da kendini nimetten sanıyor. Gerçi tüm hain ve meymenetsizler , hatta teröristler parti kurup kimide chp den vekil olmuşken , bunlar niye geri kalsın. idris bile ii partiden oluyor, yakında ülkeyi terörist ve ayyaş, koyu alevi, aşırı sol, cıa cı lar yönetecek. Kendi ülkemizde garip kalmassak.. Erdoğana kızan embesiller bi partilerin içine baksa neyin içine girdiğini belki görür.
  • hasanhasan1 sa önce
    Memleket için hayırlı olsun inşallah.Ekonomik hayatta olduğu gibi siyasettede rekabet olmazsa halk ve dolayısıyla ülke zarar görür.demokrasinin güzelliği budur.
  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Akpartinin kimyası bozuldu, ruhu dağıldı, bünyeye kurtçuklar sızdı! Davutoğlu Hoca parti kurarsa veya Refah gibi bir partiye katılırsa desteklerim! Zaten Başbakanlıktan istifa ettirilmesinin de tek sebebi MHP idi! Başarıyla yürütüyordu görevini! Akpartiyi bozan MHP! Kendine hayrı olsa yüzde 10'larda kalmazdı bu kemalist ulusalcı marjinal parti! Akpartiye en büyük zararı onlar veriyor, belki düzelir ve yeniden bütünleşme sağlanır.
  • vatandas sabrivatandas sabri1 sa önce
    ikinci Enver Pasa projesi.. aman Türk Milleti sakin ayni hatayi yapip Tarih tekerrür etmesin..
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Varsayim,Bunlar bu cibiliyetsizlige uymazlar.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    kim yer alırsa alsın. bunlar bu tertibatın muhafakarları. hiç unutmam koltuğa oturur oturmaz "akademisyenlere" %33 zam yapmıştı. oysa bir çiftçi on akademisyenden daha yararlıdır bu ülkeye. emek verenlerin ezildiği, çalışanların hakir görüldüğü, diplomalı beceriksizliğin yüksek maaşlarla ödüllendirildiği bu düzeni yürütecek kimseye oy yok. sıradan bir çiftçiyle bir akademisyenin aylık gelirini eşitleyecek, milletvekillerinin bütün haklarını elinden alıp, maaşlarını yarıya indirecek ve asgari ücreti beş bin lira yapacaksa oyum onun. not: küresel güçler bu dediklerimi yaptırmayacaklarına göre!
  • Konyalı Konyalı 1 sa önce
    Davutoğlu seçilmiş başbakandı hani seçim ile gelen seçim ile giderdi tayyip bey bin ali hak etmediği sekilde o koltuğa oturmayı kabul ederek serefini iki paralık etti
  • osmanosman1 sa önce
    hayırlı olsun
  • Kürşad YALÇIN Kürşad YALÇIN 1 sa önce
    Hadin saldirin FETO diye elinizde bir FETO kaldi ama akp geçmişi olupta fetocu olmayan kimse yoktur
  • HATAYHATAY1 sa önce
    Fiyasko

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
  1. Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
  2. ALKÜ’de Girişimciler ödüllerini aldı
  3. Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile..
  4. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
  5. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
  6. TBMM Genel Kurulu
  7. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
  8. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
  9. Soğuk hava balıkçılara yaradı
  10. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
  11. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
  12. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
  13. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
  14. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
  15. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
  16. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
  17. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
  18. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
  19. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
  20. Dev şirket üretimi durduruyor!
  21. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
  22. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
  23. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
  24. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
  25. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
  26. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
  27. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
  28. Bursa'da sosyal medyadan terör..
  29. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
  30. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı