Ankara kulislerini hareketlendiren bomba iddia: İşte Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer alan isimler Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partide eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ak Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın da yer aldığı ifade edildi.

Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını söyleyen FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, "Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Ali Babacan yok, Abdullah Gül yok. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi imkansız demeyeyim ama çok zor" ifadelerini kullanmıştı. Habererk'e göre Sedat Bozkurt'un bilgilerinin yanlış olduğu ifade edildi. Ali Babacan'ın yeni kurulacak olan partide görev alacağı Ankara kulislerinden gelen bilgiler arasında. Partide yer alacak isimler Öte yandan Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide Ali Babacan'dan başka, eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ak Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın da yer aldığı iddia edildi.

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