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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:27
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi.
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 07:27
  1. Ankara
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  3. YHT

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