Ankara Kitap Fuarı'nda İtalya rüzgarı esecek

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - İtalya'nın konuk ülke olarak katılacağı 13. Ankara Kitap Fuarı'nda, kitapseverler, Campiello ödüllü yazar Donatella di Pietrantonio ile buluşacak.

ATO Congresium'da bugün açılışı yapılacak kitap fuarında, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi (AÜ) İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde, ana teması "İtalya Edebiyatı" olan etkinlikler düzenlenecek.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Margherita Gianessi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuk ülke olma konusunda aldıkları daveti memnuniyetle kabul ettiklerini belirterek, "İtalyan edebiyatı hakkında konuşmak için güzel bir fırsat oldu." dedi.

İtalyan yazın dünyasının en prestijli ödülü Campiello'nun 2017'deki sahibi Donatella di Pietrantonio'nun, 16 Şubat Cumartesi saat 14.00'te okurlarıyla bir araya geleceğini bildiren Gianessi, yazarın, aralarında ödüllü "Dönüş (L'Arminuta)" romanının da bulunduğu kitaplarını imzalayacağını söyledi.

Pietrantonio'nun çağdaş İtalyan edebiyatının önemli isimleri arasında yer aldığına işaret eden Gianessi, dokunaklı bir hikayeye sahip Dönüş'e İtalyan okurların büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Gianessi, kısa bir süre önce Türkçe'ye de çevrilen bu kitabın tanıtımının, ilk kez Ankara Kitap Fuarı'nda yapılacağını vurgulayarak, "Kitabın ana teması, annelik ve aile. Bu konular hem İtalyan hem Türk kültürü için çok önemli. İnşallah bu kitap, Türk okurlar tarafından da büyük ilgi görür." diye konuştu.

- "İtalyan kitaplığı ziyaretçileri bekleyecek"

Türkiye'nin önde gelen İtalyanca metin çevirmenlerinin yer aldığı "Çevirmene ne derece güvenebiliriz?" başlıklı panelin de yine cumartesi düzenleneceğini bildiren Gianessi, AÜ İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan ile Prof. Dr. Necdet Adabağ, Dr. İlhan Karasubaşı ve Dr. Özge Parlak Temel'in panele konuşmacı olarak katılacağını kaydetti.

Gianessi, katılımcı yayınevlerince İtalyanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş tüm eserlerin fuarda sergileneceğini ifade ederek, "Büyük bir İtalyan kitaplığı fuar ziyaretçilerini bekleyecek." dedi.

- "İnce Memed'i ben de okudum"

Ülkesinde Orhan Pamuk, Elif Şafak, Yaşar Kemal ve Ayşe Kulin'in en çok tanınan Türk yazarlar arasında yer aldığı belirten Gianessi, Orhan Pamuk'un Kar, Benim Adım Kırmızı, İstanbul, Masumiyet Müzesi ve Kafamda Bir Tuhaflık eserlerinin ilgi gördüğünü anlattı. Gianessi, "Yaşar Kemal'in İnce Memed'i de İtalyanca'ya çevrilmiş bir eser. İnce Memed'i ben de okudum, çok beğendim." diye konuştu.

- "Ve çamur yalnızca dünya"

Fuar, eserlerinde ana tema olarak yalnızlığı işleyen, "Kendi Kendine" şiirinde "Acı ve sıkıntı, başka bir şey değil yaşam; ve çamur yalnızca dünya. Sus artık. İzle son kez yıkılışını umutlarının. Vermemiş bize kader bir armağan ölümden başka" dizelerine yer veren Giacomo Leopardi hakkındaki konferansa da ev sahipliği yapacak.

İtalyan şiirinin en önemli isimlerinden Leopardi, Prof. Dr. Adabağ'ın 17 Şubat Pazar günü katılacağı, "Şarkılarında Giacomo Leopardi" başlıklı konferansta anılacak.

Romancı Italo Calvino'nun eserleri, pazar günü araştırma görevlisi Barış Yücesan ve Doç. Dr. Bülent Ayyıldız tarafından değerlendirilecek.

İtalya'nın tarihi kütüphanelerinde bir yolculuğa çıkmak isteyen fuar katılımcıları, aynı gün Prof. Anna Frigioni'nin söyleşisine katılabilecek.



- Primo Levi doğumunun 100. yılında anılacak

Dr. Ebru Balamir'in katılımıyla 19 Şubat'ta ana teması "Commedia dell'Arte'den Carlo Goldoni'ye İtalyan Tiyatrosu" olan bir etkinlik düzenlenecek.

İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden Primo Levi, doğumunun yüzüncü yılı nedeniyle İlhan Karasubaşı'nın vereceği "Primo Levi: Unutmamak" başlıklı konferansla anılacak.

Toplama kampı Auschwitz'te yaşadıklarını romanlarında anlatan Levi'nin edebi yolculuğunu merak edenler, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek konferansa katılabilecek.

İtalyan çocuk edebiyatına ilişkin bilgi edinmek isteyenler, Doç. Dr. Bülent Ayyıldız ve araştırma görevlisi Barış Yücesan'ın yine pazar günü vereceği konferansı takip edebilecek.

- Nobel ödüllü Pirandell

Fuarı 23 Şubat'ta ziyaret edenler, ateşli bir polemikçi olan İtalyan aydını Giovanni Papini'nin ele alındığı konferansa katılma imkanı bulabilecekler. Barış Yücesan'ın vereceği konferansta 20. yüzyılın başlarında yaşayan Papini'nin yaşamı, yapıtları ve felsefesi değerlendirilecek.

İtalyan Edebiyatı Buluşmaları, 24 Şubat'ta okurların ilgisine sunulacak Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Luigi Pirandello ve "İtalyan Polisiye Edebiyatı" hakkındaki konferanslarla sona erecek.

Dr. Alpay İzmirlier, katılımcıları Nobelli Pirandello hakkında bilgilendirirken Doç. Dr. Bülent Ayyıldız ise "İtalyan polisiye edebiyatı" ile ilgili bilgi verecek.