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Ankara Kitap Fuarı yılda iki kez düzenlenecek

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır:- "Ankara'da artık ekimde ve martta olmak üzere yılda iki kez okuyucuyu, yazarı, halkı, yayınevini kitap fuarında buluşturacağız. Yani ekimde yeni bir fuar daha düzenleyeceğiz"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:12
Ankara Kitap Fuarı yılda iki kez düzenlenecek

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Ankara Kitap Fuarı'nın, başkentlilerin yoğun ilgisi ve talebi üzerine mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenleneceği bildirildi.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır başkentlileri kitaplar, yayınevleri ve yazarlarla buluşturduklarını söyledi.

Farklılığı önemsediklerini, tüm görüşlerden yazarları ve yayınları aynı çatı altında buluşturmaya çalıştıklarını anlatan Çayır, "Fuar alanına girdiğinizde farklı bir atmosfer, farklı bir iklim sizi karşılıyor. Bu çok çeşitli kitapların, yazarların, yayınevlerinin olduğunun göstergesi. Farklılık güzel bir şey, kitap fuarları buna kaynaklık ederse büyüyüp gelişiyor." dedi.

Çok seslilikten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Çayır, "Bu övünç kaynağı, güzel bir hal." değerlendirmesinde bulundu.

Çayır, fuarın ilk 6 gününde 300 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını bildirerek, fuar sonunda ziyaretçi sayısının 600-700 bini bulmasını beklediklerini kaydetti.

Remzi Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar yoğunluğa rağmen fuar bittikten sonra birçok kişi 'gittik çok kalabalıktı gezemedik, neden ikincisini yapmıyorsunuz' diye bize ulaşıyor. Bu talebe cevap verebilmek için yılda iki kez kitap fuarı organize etme gereği duyduk. Ankara'da artık ekimde ve martta olmak üzere yılda iki kez okuyucuyu, yazarı, halkı, yayınevini kitap fuarında buluşturacağız. Yani ekimde yeni bir fuar daha düzenleyeceğiz."

Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın, başkentin en güzel etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bunu birçok kişiden duymanın hazzını yaşıyoruz. Bu haz da sizi motive ediyor." diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Çayır, "Frankfurt Kitap Fuarı'ndan daha büyük fuarlara başkentlileri kavuşturacağız." dedi.

- "Her zaman olsa her zaman geliriz"

Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri de kitap fuarına gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tüm stantları gezdiklerini, aradıkları kitapları bulduklarını anlatan öğrenciler, şu sıralarda yaşıtları arasında Harry Potter serisi ile Güney Koreli pop grubu BTS'yi anlatan kitapların popüler olduğunu anlattı.

Öğrenciler, "Her zaman olsa her zaman geliriz. Çok güzel kitaplar var. Çok kalabalık ama her aradığımızı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:12
  1. 13. Ankara Kitap Fuarı
  2. Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır

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