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Ankara Kent Konseyinden Vali Şahin’e ziyaret

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Ankara Kent Konseyinden Vali Şahin’e ziyaret

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti.


Ziyarette Kent Konseyi ile ilgili Vali Şahin’e bilgi veren Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’da turizmin geliştirilmesi, sıfır atığın yaygınlaştırılması, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı ile TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü kapsamındaki programlar için çalışma yapmak istediklerini anlattı. Yılmaz, "Bisiklet yolları ile ilgili Avrupa Birliği’nin desteklediği konularla ilgili çalışmamız olacak. Dünya nereye gidiyorsa şehrin tüm paydaşlarına anlatmaya çalışacağız. Ankara’ya geldiğinizden beri tüm paydaşlarla çok güzel diyaloğunuz oluştu. Kent Konseyini de bu anlamda himaye etmenizi arzu ediyoruz. Ortak akılla şehrin faydasına olan tüm konuları çalışacağız. Bir istişare mekanizması olduğumuzun bilincindeyiz. Aralık ayı, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı. Nisan ayı da TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu konuyla ilgili Ankara Ticaret Odasından Büyükşehir Belediyesine kadar uygun görürseniz Ankara Valiliği kapsamında da organizasyonların fikri altyapısını oluşturabiliriz, çalışma yapmak istiyoruz. Önerilerimizi size arz edeceğiz" dedi.



"Turizmi vurgulamak istiyoruz"


Ankara Ticaret Odası olarak direkt uçuşlarla ilgili ve Duatepe’nin turizm konusu olması, aynı Çanakkale’de olduğu gibi Ankara’da da Milli Mücadele’yi yeni nesillere aktarmakla ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Yılmaz, "3 bin öğrenci götürdük Duatepe’ye. Bu konuyu Kent Konseyinin de çalışmaları içerisine aldık. Ankara’nın bu anlamda turizm beldesi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sıfır atık ile ilgili çalışmaların Kent Konseyi çalışma alanı olması gerektiğine ilişkin geçen hafta Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Kent Konseyi olarak sıfır atığın daha da yaygınlaştırılması açısından elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Gordion ile ilgili de sorumluluk almak istiyoruz. Buranın da turizm açısından geliştirilmesi ve yarım kalan projelerin devam ettirilmesi için çalışma yapacağız” diye konuştu.


Toplantıda Yürütme Kurulu üyelerinden Ceren Anadol turizm konusunda, Cemalettin Kömürcü de sıfır atık konusunda kısa bir sunum yaptı.



"Uyum yakalanabilirse faydalı olur"


Konseyin hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Vasip Şahin, “Şehri yönetenlere, bizlere katkı verebilirsiniz. Sahada olduğunuz için birebir gözlemlerinizi önergeye dönüştürerek yardımcı olabilirsiniz. Güzel bir uyum yakalanabilirse çok faydalı olur. Tespitler ve öneriler konusunda imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Görevimiz, insanların daha mutlu ve müreffeh, sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak. Hep birlikte inşallah imkanlarımız nispetinde en iyisini yapmaya gayret edeceğiz, ayrımız gayrımız yok” dedi.


Kent Konseyi tarafından kendisine iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin şunları söyledi:


“Turizm konusunda İstanbul, Antalya ya da İzmir gibi diğer illerle rekabet etmememiz lazım. Onlar da bizim değerimiz oraya ne kadar turist gelirse bizim payımıza düşen de artabilir. Onlara da destek olma anlamında bizim alternatif sunmamız lazım. İnsanlar geldiğinde üç gün İstanbul’da duruyorsa dördüncü veya beşinci gün ‘Ankara da varmış’ diye düşünmeli. Bu işi dünyaya bizim kabul ettirmemiz lazım. Topyekün dışarıya bunu böyle lanse etmemiz lazım. Duatepe önemli. Sakarya Meydan Muharebeleri, Cumhuriyet’in kuruluşunun zeminini hazırlamıştır. Cumhuriyet’in hikayesi burası. Bizim bu hikâyeyi hem yurt içinde hem yurt dışında daha fazla bilinir kılmamız lazım. Gordion mesela önemli bir merkez.Türkiye’de herkesin kendini öne çıkartabilecek objeler sunabilme avantajı var. Biz o noktada burayı da cazip kılabilmeliyiz. Elimizdeki imkanları daha fazla sunmak daha fazla görünür kılmak zorundayız. Müşterisi de var gelir.”



Sıfır atık için slogan önerisi


Vali Şahin, sıfır atık konusuyla ilgili de, “Bu aslında bizim kültürümüzde var. İstanbul’da da gördüm Avrupa’da da böyle. İnsanlar lokantaya gittiklerinde artan yemeği paket yaptırıyorlar. Evine götürüp tekrar yiyor veyahut evdeki hayvanlarına götürüyorlar. Bu aslında bir slogan olarak kullanılmalı. ‘Artanınızı evinize götürebilirsiniz’ şeklinde bir slogan olabilir” önerisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:57
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