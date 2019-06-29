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Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 1'e karşı 233 delegenin oyunu alarak Ankara Kent Konseyi Başkanı oldu- Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:- "Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak Kent Konseyinin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum"

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 1'e karşı 233 delegenin oyunu alarak Ankara Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda belediye başkanlığına talip olduğu ilk günden beri hayalini kurduğu değişimin başlangıcını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllardır Ankara için projeleri sorulduğunda "en büyük projemiz yönetim anlayışını değiştirmek" cevabını verdiğini ifade eden Yavaş, sözünü verdikleri ortak akıl ve şeffaflıkla yönetim anlayışını hayata geçirme yolunda büyük adım attıklarını ifade etti.

Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin başkentin vicdanı, feraseti ve ortak aklını temsil edeceğini vurgulayarak, "Yönetim anlayışım gereği meşvereti önemsiyorum. Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak kent konseyinin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum." dedi.

Kent konseyinin şehir açısından öneminin farkında olduğunu vurgulayan Yavaş, "Şehrimizdeki önemli sivil toplum örgütlerini, odaları, borsaları, organize sanayi bölgelerini, teknokentlerimizi kısacası hayatın her alanına dokunan STK'leri harekete geçirdik. Üst düzey bir katılımla Ankara'nın vicdanı olacak birlikteliğin tesis edildiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, görevlerinin bu yüzyılın temel problemlerine çözüm üreterek Ankara'yı gelecek nesillere daha güzel biçimde teslim etmek olduğuna değinerek, "Özellikle altını çiziyorum, burası politik bir topluluk değildir. Ankara Kent Konseyi, başkent konseyidir. Başkent konseyinin partisi Ankara'dır." diye konuştu.

Toplam 264 delegeden 234'ünün katıldığı genel kurulda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 1'e karşı 233 delegenin oyunu alarak Ankara Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi.

Genel Kurula, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili Mete Çağlayan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye temsilcileri, akademisyen ve muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu

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