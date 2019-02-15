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Ankara Kalkınma Ajansından eğitime destek

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurumlara ait teknik destek başvuruları için sözleşmeler imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:22
Ankara Kalkınma Ajansından eğitime destek

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurumlara ait teknik destek başvuruları için sözleşmeler imzalandı.


Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları içeren projeler için sözleşme imza töreni Ankara Kalkınma Ajansında gerçekleştirildi. Törene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve eğitimciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, destekleri için Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür ederek, çocukların geleceği için projeler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da yaptığı konuşmada çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik projelere özel önem verildiğini vurguladı.


Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler ve uygulayıcı kurumlar şöyle:


"Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3D Atölye, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin IoT Tabanlı Enerji İzleme Yazılımları Geliştirme Eğitimi, Elmadağ Halk Eğitim Merkezinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitici Eğitimi, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenlere Yönelik Yapay Zeka Eğitimi, Etimesgut Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kamu Kurumları Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme Eğitimleri, Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 21. YY Neslinin Yeni Dili Kodlama İçin Eğitimci Eğitimi, Kazan Ticaret Meslek Lisesinin Mesleki Teknikte STEM, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Keçiören KODluyor, Mamak Bilim ve Sanat Merkezinin İnsansız Hava Araçları Yazılımı, Modellemesi ve Mekatronik Mühendisliği Eğitimi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun 21. YY. Becerilerin Eğitimde Kullanılması Eğiticilerin Eğitimi, İMKB Sincan Kayalıboğaz İlkokulu Müdürlüğünün STEM Eğitici Eğitimi, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenlere Yönelik Yapay Zeka Eğitimi, Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu Müdürlüğünün Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Okulda Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyet Alanlarında Danışmanlık Hizmeti, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yenimahalle Kodlama Eğiticilerini Eğitiyor"


Kurumların ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerle insan kaynağını geliştirmesi, eğitimde yeni yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Özellikle bilişim teknolojileri alanında yürütülecek eğitim programlarının 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:22
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