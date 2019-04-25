0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ankara Kalkınma Ajansı MEKİİF’19’da

Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı’nda yerini aldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
Ankara Kalkınma Ajansı MEKİİF’19’da

Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı’nda yerini aldı.


Özellikle meslek liselerine olan ilgiyi artırmak ve mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla ilki düzenlenen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı, 25 Nisan tarihinde kapılarını açtı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 bölgesi valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile düzenlenen fuar, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerindeki öğrencilerin başarılı bilim projelerinin sergilendiği bir proje pazarı niteliğinde olan fuarda çeşitli konferans ve paneller de gerçekleştirilecek.


Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara, Ankara Kalkınma Ajansı’nı temsilen Kurumsal İletişim Birim Başkan Vekili Suat Aybars Erdemli ile Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Şeref Furkan Ceylan katılım sağladı. Fuarda yer alan Ankara Kalkınma Ajansı standında Ajans’ın eğitim, kariyer, istihdam ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtılıyor. Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Ankara Kalkınma Ajansı standında TechAnkara Proje Pazarı, Sosyal Girişim Ankara ve Sosyal Sorumluluk Platformları hakkında bilgi verilirken, Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler ve Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz gibi başarılı projelerin eğitim çıktıları da paylaşılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
  1. sergi
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin
    1. Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin
    2. Avengers hayranlarına Hepsiburada..
    3. Okullar Arası Voleybol Genç (B) İl..
    4. GE'den 300 kişilik ek istihdam
    5. Oyun dünyasını sarsacak Excalibur G900..
    6. İlk kez yapay döllenme yoluyla bir..
    7. ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri..
    8. Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    9. Sivas’ta inadına patates üretilecek
    10. Zeka küpleri yarıştı
    11. Real Madrid, 39 yaşındaki Reyes'in..
    12. Yalova Valisi Erol yaz sezonunu..
    13. 1 Mayıs 2019 nerede kutlanacak 1 Mayıs..
    14. Ufuk Turu Toplantıları ’Sosyal..
    15. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı..
    16. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü..
    17. Kütahya’da bitkisel üretim değeri..
    18. Kütahya Tarım Fuarı açıldı
    19. THY Euroleague’de play-off üçüncü..
    20. İzmir'de göçmenler için psikososyal..
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği
    23. Sultanahmet'te dünyanın en büyük "lale..
    24. Pekin’de asansör kazası: 11 ölü
    25. Aşı olmak orucu bozar mı? İğne..
    26. Süryani Ortodoks liderden saldırı..
    27. "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı
    28. Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan..
    29. Yeni Zelanda askerleri atalarını..
    30. Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’