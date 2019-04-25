Ankara Kalkınma Ajansı MEKİİF’19’da

Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı’nda yerini aldı.

Özellikle meslek liselerine olan ilgiyi artırmak ve mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla ilki düzenlenen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı, 25 Nisan tarihinde kapılarını açtı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 bölgesi valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile düzenlenen fuar, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerindeki öğrencilerin başarılı bilim projelerinin sergilendiği bir proje pazarı niteliğinde olan fuarda çeşitli konferans ve paneller de gerçekleştirilecek.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara, Ankara Kalkınma Ajansı’nı temsilen Kurumsal İletişim Birim Başkan Vekili Suat Aybars Erdemli ile Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Şeref Furkan Ceylan katılım sağladı. Fuarda yer alan Ankara Kalkınma Ajansı standında Ajans’ın eğitim, kariyer, istihdam ve inovasyon alanında gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtılıyor. Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Ankara Kalkınma Ajansı standında TechAnkara Proje Pazarı, Sosyal Girişim Ankara ve Sosyal Sorumluluk Platformları hakkında bilgi verilirken, Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler ve Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz gibi başarılı projelerin eğitim çıktıları da paylaşılıyor.