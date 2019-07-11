Ankara Kalesi’nde detaylı temizlik

Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başkentin tarihi ve turistik mekânlarından olan Ankara Kalesi çevresinde Altındağ Belediyesi tarafından geniş çaplı temizlik yapıldı. 30 kişilik ekiple turistlerin uğrak yerlerinden olan Ankara Kalesi’nde yapılan çalışmada, yerlere atılan çöpler temizlik aracı ve ekiplerce süpürüldü. Ekiplerin kaldırım ve sokakları detaylı bir şekilde yıkadığı Ankara Kalesi çevresi pırıl pırıl oldu. Ayrıca Ankara Kalesi duvarlarına yazılan yazılar da kumlama aracı kullanılarak silindi.

“Ekiplerimizce kale çevresinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz”

Altındağ’ın farklı noktalarında süpürge araçları ve temizlik ekipleriyle yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak tarihi Ankara Kalesi’nin bulunduğu Kale Mahallesi’ne büyük önem veriyoruz. Burası Ankara’nın turistik mekânlarından birisi Kentin vitrini olan Kale’yi ve çevresini düzenli olarak detaylı temizlik çalışmasından geçiriyoruz. Ekiplerimizce Kale çevresinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.