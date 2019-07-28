0553 313 94 23

Ankara Kalesi için el ele

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla turizmin canlandırılması için ilk adım atıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:12
Ankara Kalesi için el ele

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla turizmin canlandırılması için ilk adım atıldı. Ankara Kent Konseyi, Başkent’in en önemli sembollerinden biri olan Ankara Kalesi’nin hak ettiği değeri görebilmesi için harekete geçti.


“Ankara Kalesi ve Çevresinin Kültür Turizmine Kazandırılması Projesi” için düğmeye basan Ankara Kent Konseyi, esnaftan iş adamına, akademisyenden belediye başkanlarına kadar tüm kesimleri bir araya getirdi. Ankara Kalesi’nde düzenlenen ilk proje toplantısında, Ankara Kalesi’nin kalkınması başta olmak üzere kale esnafının sorunları ve çözüm önerileri, turistleri hem Ankara’ya hem Ankara Kalesi’ne çekebilmek için nelerin yapılabileceğine ilişkin fikirler tek tek masaya yatırıldı. Toplantıya Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Meclis Üyesi Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi (ANTAM) Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara Valiliğini temsilen Haluk Teber, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, akademisyenler ve esnaf katıldı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Başkent’in tarihine sahip çıkmanın tüm paydaşların sorumluluğunda olduğuna dikkat çekerek, “İmar, güvenlik ve temizlik hususlarında belediyemize düşen her türlü görevin, sorumluluğun Altındağ Belediyemiz ile iş birliği içinde yerine getirileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Sürdürülebilir bir kentte yaşamak o kentin tüm imkanlarından adil bir şekilde yaralanmaktan geçiyor. Kalenin önemli bir kısmının bundan uzak olması bu konuya tam da işaret ediyor. Merkezi ve yerel yönetim buna el atmalı. Büyükşehir Belediyesi de valiliğimizle birlikte bu konuda üzerini düşeni yapacak” ifadelerini kullandı.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise Başkent turizminin topyekün gelişmesini istediğini ve Ankara için yapılamayanlar konusunda tespitlerinden bahsederek şunları kaydetti:


"Kale ve çevresinde yapılması gerekenler var. Ortak akılla hareket edildiğinde herkesle buluşabileceğimize inanıyorum. Geçmişimiz ve çocuklarımız için de buna borçluyuz. Artık neyin yapılmaması gerektiğini biliyoruz ve bundan sonra doğruları yaparak ilerleyeceğiz. Mesela, Ankara Kalesi’ndeki çocuklar için bir proje başlattık. Sayıları 30-40 olan çocukları spor, kültür, sanat, ingilizce başta olmak ilgi alanlarına göre yetiştireceğiz.”



"Ankara üstü örtülü bir hazine"


Ankara Kalesi’ndeki eksikliklerin tek tek tespit edilmesi ve esnafın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini aktaran ATO Başkanı Gürsel Baran, “Son yıllarda katıldığım en verimli toplantı olduğunu söylemeliyim. Ankara uzun yıllardır ihmal edilmiş bir kent, aslında Ankara üstü örtülü bir hazine. Kıymetini bilemediğimiz bir hazine. Çok uzun yıllar Ankara’da rant konuşuldu, imar konuşuldu, betonlaşma konuşuldu ama hiçbir zaman tarihimizi konuşmadık. Ankara Kalesi’ni, Roma Hamamı’nı, Hacı Bayram’ı, Anıtkabir’i, Ankara’nın müzelerini, eserlerini konuşmadık. Bundan sonra konuşacağız. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız yanımızda ve hiçbir çatlak ses yok. Hepimiz el ele vererek bir tarih yazacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



Çalışma grubu kurulacak


Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantının amacının ve hedeflerinin belirlenmesi konusunda çalışma grubu kurulacağını kaydederek, “Başkent hepimizin şehridir. Başkent’in hukukunu korumak, Anadolu’nun, medeniyetin, Cumhuriyet’in hukukunu korumaktır. Bu adanmışlıkla irade koyacağımızı ifade etmek isterim. Süreci de hep birlikte takip edeceğiz" şeklinde konuştu.


Proje toplantısının moderatörlüğünü yapan ANTAM Başkanı Şevket Bülend Yahnici ise ilk etapta iç kalenin insansızlaştırılması ve trafiksizleştirilmesiyle işe başlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca toplantıda aydınlatmadan güvenliğe, esnafın ulaşım sorunundan Kayabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’ne, Hıdırlıktepe’nin yeşillendirilmesinden altyapıya kadar pek çok fikir tartışıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:12
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Çeltik ilçe başkanı Yalavaç’tan Ataç’a ziyaret
    1. CHP Çeltik ilçe başkanı Yalavaç’tan..
    2. Alper Potuk’dan Eskişehirspor’a 100..
    3. Rize’de genç bir kızı darp edip adli..
    4. İTÜ ve TPAO'dan personel eğitimi için..
    5. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    6. Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları
    7. İkna edilerek teslim olan..
    8. Bayrama sayılı günler kala pazarlar..
    9. Afyonkarahisar’da otomobil şarampole..
    10. FSM köprüsü açıldı mı? FSM..
    11. Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor!..
    12. KARDEMİR’de su ihtiyacını karşılamaya..
    13. MTB Temmuz ayı meclis toplantısını..
    14. Gürkan’dan Malatyalılara müjde
    15. Ankara Kalesi için el ele
    16. Başkan Çınar, başarılı öğrencileri..
    17. Alpboğa, TOBB Kadın Girişimciler Batı..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Yaşar Büyükanıt kimdir?
    20. Kağıtlar kadınların elinde sanata..
    21. Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    22. KPSS sonuçları açıklandı KPSS 2019-1..
    23. Muğla'da tekne yangını
    24. CHPli belediyeye ait binada Türk..
    25. Konya’da bilim meraklıları Astronomi..
    26. Dünya gençliğinden Eskişehir’de..
    27. Kaynarca’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    28. Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu
    29. KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram..
    30. Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı