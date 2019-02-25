Ankara itfaiyesi işaret dilini öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında Ankara itfaiye personeline bir ay sürecek “işaret dili” eğitimi veriyor.

İşitme engelli vatandaşlarla yangın sırasında iletişim kurmayı kolaylaştırmak ve yardımcı olmak amacıyla düzenlenen eğitim programında uzmanlar tarafından işaret dili temel eğitimi ve konuşma teknikleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Amaç engelleri kaldırarak daha hızlı iletişim kurmak

Eğitimde ağırlıklı olarak; yangın, su baskını, insan kurtarma, hayvan kurtarma, asansörde mahsur kalma, kilitli kapı açma, tehlikeli madde yangını, ev yangını, iş yeri yangını, araç yangını ve hasta kurtarma konularında mesleki terimleri içeren ve olay yerinde hızlı iletişim kurmaya yarayan kavramlar gösteriliyor. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu ile işbirliği yapan Ankara İtfaiyesi, 45 personeli için 40 saatlik bir eğitim programı hazırladı. İşaret Dili Eğitmeni Canan Öztürk, itfaiye personelinin donanımlı bir eğitime sahip olduğunu, işaret dili ile de eğitim seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. İşaret dilini öğrenen Ankara itfaiyesi personeli, 40 saatlik uygulamalı eğitimin sonunda sertifika alacak.

Bu eğitim sayesinde işitme engelli olan vatandaşlarla olay yerinde artık daha rahat iletişim kurma imkanı sağlanacağını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

“Toplam 40 saatlik temel seviyede eğitim veriyoruz. 2. aşamada mesleki terimlere yönelik arama kurtarma yönünde kelimeleri öğreteceğiz. Personeli olay esnasında işitme engelli vatandaşları anlayabilme ve soru sorma yetisine sahip olabilecek seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Ankara İtfaiyesi’nde ilk kez düzenlediğimiz eğitimde amacımız olay yerinde işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurarak onların hayatlarını daha hızlı kurtarmalarını sağlamak.”