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Ankara ile Yüksekova arasında ‘Kardeş Okul’ projesi

Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hakkari’nin Yüksekova Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında ‘Kardeş Okul’ projesi hayata geçiriliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
Ankara ile Yüksekova arasında ‘Kardeş Okul’ projesi

Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hakkari’nin Yüksekova Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında ‘Kardeş Okul’ projesi hayata geçiriliyor.


‘Kardeş Okul’ projesiyle ilgili bilgi veren Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kenan Canan, “Bizleri ziyarete gelen Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem ve beraberindeki tüm değerli misafirlerimiz; beldemize, okulumuza hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaret esnasında Etimesgut Hayriye - Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Mukaddes Koşucu ile ‘Kardeş Okul’ projemizle ilgili ön görüşmeyi gerçekleştirdik. İki okul olarak güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.


Etimesgut Hayriye - Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Mukaddes Koşucu ise, “Ülkenin en ücra köşesinde, İran sınırında yer alan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile gerçekleştireceğimiz ‘Kardeş Okul’ protokolü çerçevesinde güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bizleri güler yüzü ve samimiyeti ile karşılaya Okul Müdürü Kenan Canan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
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