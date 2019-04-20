"Ankara ile umut verici ekonomik projelerimiz mevcut"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, Bağdat ve Ankara arasında umut verici ekonomik projeler olduğunu bildirdi.



Halbusi, Bağdat’ta Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, terörün askeri varlığını sonlandırdıklarını belirterek, ülkesinin bölgedeki yerini almaya başladığını söyledi.

Irak’ın komşu ülkelere açılım politikasından bahseden Halbusi, "Irak, radikal fikirlerin ve terörün geri dönmesini engellemek için komşu ülkelere yönelik açılım politikası izledi." dedi.

Halbusi, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilere de değinerek, "Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Bağdat'ın Ankara ile umut verici ekonomik projeleri mevcut." diye konuştu



Ülkesinin Türkiye’nin yanı sıra Kuveyt, Ürdün, İran ve Suudi Arabistan ile de dengeli ilişkileri olduğunu dile getiren Halbusi, bu ülkelerle de ikili anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.