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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Şehir Hastanesinde ihmal iddiasına yanıt

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, Ankara Şehir Hastanesinde ihmal nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü:- "Hastanede icapçı uzman olmadığı ve bu aşamada hastanın taburcu edilemeye çalışıldığı iddiası gerçek dışıdır. 13 gün antibiyotik tedavisini serviste alan hasta, genel durumunun bozulması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Burada da gerekli tedavileri titizlikle yapılmış ancak hasta tedaviye cevap vermemiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir"

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:22
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Şehir Hastanesinde ihmal iddiasına yanıt

ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, Ankara Şehir Hastanesinde ihmal nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden, medyada "Yokluk hastaneleri" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Özel bir hastanede skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan hastanın 9 Ağustos'ta Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne ateş ve yürüyememe şikayetiyle başvurduğu, gerekli teşhis için hastadan kan, idrar, MR, tomografi, ultrasonografi gibi tetkiklerin istendiği ve bu testlerin hızla yapıldığı aktarıldı.

Dahiliye, göğüs hastalıkları, beyin cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından konsülde edilen hastanın, "sepsis" ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastanede icapçı uzman olmadığı ve bu aşamada hastanın taburcu edilemeye çalışıldığı iddiası gerçek dışıdır. 13 gün antibiyotik tedavisini serviste alan hasta, genel durumunun bozulması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Burada da gerekli tedavileri titizlikle yapılmış ancak hasta tedaviye cevap vermemiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hastanın Ankara Şehir Hastanesinde, acil servisten başlayarak teşhis ve tedavisinin gerektiği gibi yapıldığı, tıbben yapılabilecek her türlü müdahalenin zamanında yerine getirildiği, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ankara Şehir Hastanesinin tüm servislerindeki kırmızı müdahale arabalarında pulse oksimetre cihazının bulunduğu bilgisine de yer verilerek, "Ankara Şehir Hastanesi servislerinde kullanılan tansiyon aletleri elektrikli veya manuel manşonlu cihazlar olup, pille çalışan tansiyon cihazı bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberde yer alan serviste pulse oksimetre cihazının bulunmadığı ve tansiyon cihazında pil olmadığı iddiaları da gerçek dışıdır." bilgisine yer verildi.



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:22
  1. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
  2. Ankara Şehir Hastanesi

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