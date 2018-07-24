Ankara için saat veren Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, saat 15.00 - 19.00 arası Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da önümüzdeki saatlerde (15:30 - 19:00 TSİ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.