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Ankara için saat veren Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için saat vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 15:33
Ankara için saat veren Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, saat 15.00 - 19.00 arası Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da önümüzdeki saatlerde (15:30 - 19:00 TSİ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:33
  1. Ankara
  2. ANKARA
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