ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın da bu görevi tevdi etmesinden sonra üç, dört aydır Ankara için projeler hazırlıyoruz. Aslında bakanlığım dönemimde de zaten Ankara'nın bütün problemlerini bilen ve birçok planın altına imza atan birisiyim." dedi.

Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı ve proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki, AK Parti iktidarının herkesin hür şekilde yaşamasını sağladığını söyledi.

Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimleri, Gezi Parkı olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bahseden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Müslümanız diyenlerin, insanları senelerce böyle kandıranların gerçek yüzlerini gördük. Bunlar Müslümanlara kurban olsunlar, insan bile değilmiş. Müslümanlıkta doğruluk esastır. Müslüman yalan söylemez, hiç kimseye iftira etmez, hırsızlık yapmaz, bir başkasının malına göz uzatmaz, kumpas kurmaz. Peki bu söylediğim Müslümanca tavırların ve inanışların hiç birisi bu FETÖ denilen örgütün adamlarında var mıydı? Yok, hayır ne gezsin? Her türlü yalan, iftira, kumpas, soru çalmak var. Sonra da masum insanları öldürmek gibi, katillik gibi lanet işleri de var. Bütün bu kötülükler geride kaldı. Bir taraftan Güneydoğu'da çukur kazarak bağımsızlık ilan edenler, paçavralarını bayrak diye çekerek güya oldubittiye getirip, bu ülkeyi Anadolu'nun ortasına sıkıştırmak isteyen lanet bir PKK örgütü, bir taraftan FETÖ, bir taraftan Batı'nın baskıları karşısında biz elbette mücadele verdik ama o dönemde de gelip kolumuza giren 'Yanınızdayım Allah için.' diyen bir tek lider vardı o da Devlet Bahçeli idi. Allah razı olsun."

Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanlığı görevindeyken yaptığı çalışmaları da anlattı.

Belediyeciliği bildiğini, 20 yıldan fazla bu işi yaptığını dile getiren Özhaseki, ömrünün hizmetle belediyecilikle geçtiğini, belediye başkanı arkadaşlarına yardımcı olarak hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

Şimdi de kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesine hizmet etme fırsatı verildiğini dile getiren Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın da bu görevi tevdi etmesinden sonra üç, dört aydır Ankara için projeler hazırlıyoruz. Aslında bakanlığım dönemimde de zaten Ankara'nın bütün problemlerini bilen ve birçok planın altına imza atan birisiyim." diye konuştu.

- "Projeleri paylaşacağım"

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz da ilçede gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerin yer aldığı videoyu sundu.

Projelerin daha bitmediğini belirten Yılmaz, "Sizlere gelerek, sizler de bizlere gelerek bu projeleri paylaşacağım." dedi.