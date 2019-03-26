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"Ankara için 5 bine yakın projemiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"Ankara genelinde gerek çevre, gerekse merkez ilçelerimizde 5 bine yakın projemiz var. Bu projeleri gerçekleştirmeye bizim gücümüz yeter, tecrübemiz var"

26 Mart 2019 Salı 17:24
"Ankara için 5 bine yakın projemiz var"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara genelinde gerek çevre, gerekse merkez ilçelerimizde 5 bine yakın projemiz var. Bu projeleri gerçekleştirmeye bizim gücümüz yeter, tecrübemiz var." dedi.

Partisinin Ümitköy'deki seçim ofisinin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye'yi hizmet belediyeciliği ile tanıştırdıklarını, din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit bir şekilde her bölgeye hizmet ettiklerini kaydetti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın hakkındaki "sahte senet" iddialarına karşı "Mağdurum" diyerek kendini savunduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, "Böyle insanlar Avrupa'da sokağa bile çıkamazlar. Fakat burada bir mağduriyet edebiyatı ile bizi kandırmaya çalışıyor. Sonra da diyor ki karşıdaki adam kirlidir. Bunun sözü ile niye yola çıkıyorsunuz? Biz karşıdaki adamın sözü ile yola çıkmıyoruz. O adam senin adamın. Mahkemede 10 yıldır tanıştığını, yanından çıkmadığını, yiyip içtiğinin ayrı gitmediğini söyleyen sensin." diye konuştu.

- "Gece gündüz demeden sizlere hizmet edeceğiz"

Çankaya'nın ideolojik takıntılardan dolayı belediyecilik anlamında tam anlamıyla kalkınamadığını savunan Özhaseki, ilçeye bir hanım elinin değmesi gerektiğini vurguladı.

Altındağ'ın cazibe merkezi olduğunu, Çankaya'nın ise geri kaldığını dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

"Altındağ değer kazandığı için herkes oraya gidiyor. İnşallah Çankaya Belediye Başkan Adayımız Amber Türkmen ile birlikte kol kola gireriz. Gece gündüz demeden sizlere hizmet edeceğiz. Bütün ilçelerimizin proje tanıtımı yapıldı. Ankara genelinde gerek çevre, gerekse merkez ilçelerimizde 5 bine yakın projemiz var. Bu projeleri gerçekleştirmeye bizim gücümüz yeter, tecrübemiz var. İyi niyetle çalışır bunları gerçekleştiririz. Karşı tarafta proje yok. Bize oy vermeyenler, oy vermedikleri için üzülecekler. Onlara da hizmet edeceğiz. Büyüyen Ankara'da herkes yaşadığı kentten keyif alacak."

Açılışta Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül eşlik etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:24
  1. Ak Parti
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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  5. seçim2019

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