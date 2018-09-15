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Yusuf Tekin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü oldu! Yusuf Tekin kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin'in atamaları gerçekleştirildi. Peki Yusuf Tekin kimdir? Ahmet Koca nereli ve kaç yaşında? Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:48
Yusuf Tekin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü oldu! Yusuf Tekin kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin'in atamaları gerçekleştirildi. . Peki Yusuf Tekin kimdir? Ahmet Koca nereli ve kaç yaşında? Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu.

1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başladı.

2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. Bu süre içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı. Doç. Dr. Yusuf TEKİN, 29 Mayıs 2013 tarihinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 08:48
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