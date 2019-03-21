Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayık görevine başladı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Hasan Ayık görevine başladı.

Uzun yıllar Rize’de akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Ayık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesine dekan olarak atandı. 1960 yılında Erzurum’da doğan Prof. Dr. Ayık, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda 1985-1996 yılları arasında 11 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Rize İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Prof. Dr. Hasan Ayık, 1991 yılında yüksek lisansını tamamladı, 2002 yılında doktor unvanını aldı. 2004 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanan Ayık, 7 Ocak 2008 yılında doçent oldu, 2013 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Hasan Ayık, 2009-2010 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Rize Diyanet İhtisas Merkezi Kurucu Müdürlüğü, 2013 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2014 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, 2016 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yapmakta iken 18 Mart tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesinde dekan olarak görevine başladı.

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